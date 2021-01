Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a transmis, vineri seara, ca o femeie de 73 de ani din Bacau, vaccinata in cursul zilei si care nu a prezentat reactii imediat dupa primirea dozei, a murit la cateva ore dupa.

- Duminica, alte 83 de persoane din județul Brașov au primit prima doza de vaccin impotriva noului coronavirus, astfel numarul brașovenilo imunizați depașește 6.500.r Instituția Prefectului – județul Brașov informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica Brașov, pana in data…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat ca in ultimele 24 de ore s-au vaccinat impotriva coronavirusului 8.095 de persoane, dintre care 875 sunt cadrele medicale și angajații din sistemul sanitar care au primit a doua doza de vaccin. De…

- In ultimele 24 de ore s-au vaccinat impotriva coronavirusului 12.421 de persoane, anunța Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19. De la debutul campaniei de vaccinare și pana in prezent, au fost imunizate 196.090 de persoane. Conform sursei citate in ultimele…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 anunța ca incepand de luni se deschid peste 90% din cele 376 de centre de vaccinare care deservesc personalul medical și personalul din centrele medico-sociale. Pentru buna desfașurare a procesului de vaccinare, duminica…

- De luni campania de vaccinare impotriva Covid-19 va incepe in toate județele din țara. De maine se deschid aproape toate centrele de vaccinare din Romania. Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 anunța ca „incepand de luni se deschid peste 90% din cele…