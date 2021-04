O femeie de 60 de ani a fost operată de o tumoră cerebrală de 6 centimetri O femeie de 60 de ani a primit o a doua șansa la viața dupa ce a fost operata de o tumora cerebrala de șase cm. Pacienta a ajuns in stare grava, tumora voluminoasa punandu-i viața in pericol. Specialiștii neurochirurgi au reușit sa-i salveze viața, intervenția chirurgicala fiind una laborioasa. Meningioamele sunt cele mai frecvente tumori ale sistemului nervos central. Sunt tumori care in proporție de 90% din cazuri sunt benigne, cu o creștere foarte lenta, ajungand la dimensiuni foarte mari pana a fi diagnosticate. Acestea cresc din o membrana ce inveselește creierul și pot ingloba sau afecta… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

