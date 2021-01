Stiri pe aceeasi tema

- O italianca in varsta de 108 ani, testata pozitiv la coronavirus in luna mai, a devenit una din cele mai varstnice persoane din lume vaccinate impotriva COVID-19, a anuntat luni caminul in care locuieste, transmite AFP, potrivit Agerpres. Fatima Negrini, care va implini 109 ani pe 3 iunie,…

- Emily Lawson, o femeie in varsta de 101 ani care s-a nascut intr-o perioada in care omenirea era devastata de virusul gripei spaniole, a fost vaccinata impotriva maladiei COVID-19, joi, in Scotia, informeaza DPA, potrivit AGERPRES. Citește și: Marcel Ciolacu anunța un cutremur provocat de…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID-19, a facut declarații cel puțin stranii, duminica seara, la Antena 3. Gheorghița a fost intrebat pe ce criterii a fost aleasa asistenta medicala care a devenit primul roman caruia i s-a administrat vaccinul anti-COVID-19…

- O femeie de 101 ani care locuieste intr-un azil de batrani in landul Saxonia-Anhalt a devenit prima persoana din Germania vaccinata impotriva noului tip de coronavirus, cu o zi inainte de inceperea oficiala a campaniei de vaccinare in aceasta tara, informeaza dpa si EFE.

- Regina Marii Britanii Elizabeth a II-a va primi in saptamanile urmatoare vaccinul Pfizer-BioNTech, care a primit unda verde de la autoritatile sanitare britanice, a indicat presa britanica sambata seara, potrivit news.ro.Suverana, in varsta de 94 de ani, si sotul ei, printul Philip, 99 de ani, vor…