- Ksenia Ovchinnikova a decis sa dea in judecata McDonald’s dupa ce nu a putut sa reziste ispitei unei promotii la cheeseburger si a incalcat Postul Pastelui, informeaza Metro. In timp ce se plimba prin centrul orașului Omsk in timpul Postului Pastelui din 2019, Ksenia Ovchinnikova a vazut o promoție…

