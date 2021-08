Stiri pe aceeasi tema

- Ksenia Ovchinnikova, o credincioasa catolic-ortodoxa din Rusia, da in judecata lantul de fast-food McDonald's pentru ca, spune ea, a facut-o sa-si intrerupa postul, cand i-a aparut in cale o reclama stradala la cheesburgeri si nuggets de pui.

- Viața bate filmul... inca o data. Ispita a fost atat de mare incat a cedat, iar acum de vine nu ar fi voința ei prea slaba ci reclama care a facut-o sa calce stramb. O femeie din Omsk, Rusia, ar fi dat in judecata McDonald’s pentru o reclama la cheeseburger și nuggets de pui, pe motiv ca acestea…

- Ksenia Ovchinnikova a decis sa dea in judecata McDonald’s dupa ce nu a putut sa reziste ispitei unei promotii la cheeseburger si a incalcat Postul Pastelui, informeaza Metro. In timp ce se plimba prin centrul orașului Omsk in timpul Postului Pastelui din 2019, Ksenia Ovchinnikova a vazut o promoție…

- Un caz cu iz comic a avut loc in Rusia, unde o femeie a dat in judecata un lanț de restaurante tip fast-food, pentru o reclama care ar fi facut-o sa incalce postul pe care il ținea in perioada dinaintea Paștelui. Rusoaica cere daune morale.

- Salvamarii de pe litoral nu se pot bucura de urmarile faptelor lor bune, pentru ca, de ceva vreme, tot mai multe persoane carora li s-a salvat viața ntorc favoarea cu violența. In timp unul ditnre salvatori a fost luat la bataie de iubitul unei fete scoase din apa inainte sa se inece, altul a fost dat…

- Lanțul rus de magazine de alimente organice VkusVill a retras reclama sa în care prezenta o familie LGBT și a înlocuit-o cu un mesaj în care își cere scuze la mai puțin de o saptamâna de la distribuirea acesteia, relateaza Moscow Times.Utilizatorii de pe rețelele…

- Patroana unei firme de pompe funebre din Iași a dat in judecata Registrul Auto Roman RA. Femeie le-a cerut judecatorilor ieșeni sa oblige RAR la plata unor daune morale. Femeia de afaceri a dat in judecata RAR Tot scandalul a inceput in momentul in care un dric adus din strainatate a fost reținut de…

- Femeia din Oradea care a dat in judecata un supermarket dupa ce a fost lovita de un motostivuitor a fost pradata de hoți. Poliția ii cauta acum pe faptași.Reamintim ca femeia ranita a dat in judecata magazinul pentru suma de 25.000 de lei daune morale, 597,3 lei daune materiale, pentru ingrijirile medicale…