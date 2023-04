Stiri pe aceeasi tema

- O tanara in varsta de 24 de ani care avea un chist ovarian in greutate de aproape 100 de kilograme a fost operata cu succes de medici in Polonia, relateaza dpa.O cavitate plina cu lichid s-a format pe unul dintre ovarele femeii, a anuntat joi Spitalul Clinic Universitar din orasul Rzeszow, in sud-estul…

- O tanara in varsta de 24 de ani care avea un chist ovarian cu o greutate de aproape 100 de kilograme a fost operata cu succes de medici in Polonia, relateaza dpa. Femeia a amanat sa mearga la doctor deoarece ii era frica. O cavitate plina cu lichid s-a format pe unul dintre ovarele femeii, a anuntat…

- O tanara cu un chist ovarian in greutate de aproape 100 de kilograme a fost operata cu succes de medici in Polonia, relateaza dpa, citata de Agerpres. O cavitate plina cu lichid s-a format pe unul dintre ovarele femeii de 24 de ani, a anuntat joi Spitalul Clinic Universitar din orasul Rzeszow, in sud-estul…

- O femeie, de 49 de ani, a fost operata la clinica Mangiagalli a Policlinicii din Milano pentru extirparea unei tumori ovariene de 42 de kilograme, scrie presa din Peninsula. La inceputul anului 2022, ea a luat foarte mult in greutate, ajungand de la 78 la 120 de kilograme. „Nu am avut niciodata dureri…

- Coșmarul Anna Leonori a inceput in urma cu aproape 10 ani. In 2014 Anna primește teribilul diagnostic, acela de tumora maligna care necesita o intervenție chirurgicala invaziva. Ea a mers in alta parte, este operata la Roma cu extirparea uterului, a ovarelor, a 40 de ganglioni și a vezicii urinare,…

- O femeie in varsta de 74 de ani din Bacau se afla internata, in stare grava, dupa ce ar fi suferit complicații dupa implantarea unui stimulator cardiac. O femeie de 74 de ani din Bacau este internata in stare grava, la terapie intensiva. Rudele spun ca doctorul Dan Tesloianu i-a implantat un cardiostimulator…

- Bucurie de nedescris de Ziua Indragostitilor pentru un cuplu de polonezi. Familia lor s-a marit cu cinci membri, dupa ce femeie a nascut cvintupleti intr-un spital din orasul Cracovia. Este vorba despre trei fetite si doi baietei, care au aparut pe lume la 28 de saptamani.

- Misiune incheiata cu succes. O femeie de 54 de ani, victima a unui accident rutier in Polonia, a fost adusa la Chisinau cu un echipaj SMURD. Pacienta a primit ingrijiri medicale in orașul Ostrow Mazowecka din Polonia.