Stiri pe aceeasi tema

- Maria Olteanu, o pacienta de 61 de ani din localitatea Melinești, județul Dolj, a fost internata in Spitalul de Neuropsihiatrie din Craiova. Pe 30 ianuarie s-a sesizat dispariția acestei persoane.

- Președintele USR Gavojdia, Ramona Dzitac, a fost acuzata de o tanara ca i-ar fi furat o pereche de pantofi și un costum de baie. In urma acestor acuzații, politiciana ar fi batut-o pe tanara. Polițiștii au deschis in acest caz un dosar penal pentru lovire.

- De mai bine de o saptamana, localnicii satului Bobda din Timis traiesc cu frica in san! Imediat dupa Craciun, un hot a dat spargere dupa spargere. A furat tot ce a gasit: bijuterii, televizoare, alcool, bani si chiar carnatii pusi la afumat. De mainile lipicioase ale individului nu a scapat nici biserica…

- Va indreptați spre petrecerea de Revelion, spre rude, spre prieteni și va așezați la volan? Polițiștii rutieri din Timiș au cateva recomandari pentru voi de care sa țineți cont inainte de a pleca la drum. The post Conduceți cu atenție și rabdare! Recomandarile polițiștilor din Timiș pentru șoferi appeared…

- Potrivit unui comunicat de presa, de joi, al Politiei de Frontiera, politistii de frontiera din orasul Deta au depistat in satul Soca din judetul Timis, trei persoane, o femeie si doi barbati care au incercat sa treaca fraudulos frontiera din Serbia, in Romania. "Deoarece femeia era insarcinata si acuza…

- O femeie de 87 de ani din comuna Radești a ramas fara 450 de lei dupa ce a primit, cu colinda, un barbat. Polițiștii l-au gasit in gara din Cluj și au recuperat banii. Cetațenii sunt rugați sa acorde mai multa atenție persoanelor pe care le primesc in locuința, in aceasta perioada, pentru ca pot avea…

- O femeie de 25 de ani a fost filmata cand iși lovește fata, in varsta de cinci ani, cu o matura. Cazul a fost preluat de polițiștii din Neamț, unde s-ar fi produs agresiunea, iar femeia a fost dusa la poliție pentru audieri, anunța MEDIAFAX.Imaginile cu femeia care o lovește pe fata cu coada…

- De neatenția unei vanzatoare din Alba Iulia a profitat o femeie care, pentru o cafea, pe care a platit-o cu o bancnota de 5 lei, a primit rest 95 de lei. Fapta a fost sesizata la poliție, iar polițiștii au identificat-o pe femeie, in Teiuș. La data de 26 noiembrie, polițiștii din Alba Iulia au fost…