Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 75 de ani, cu dizabilitați motorii, din Reșița a fost jefuita de doi tineri pe care i-a primit in casa. Aceasta a postat un anunț pe internet ca are nevoie de o persoana care sa-i acorde ingrijiri la domiciliu. In data de 20 octombrie, la domiciliul femeii s-ar fi prezentat cei doi tineri,…

- La data de 25.10.2022, in jurul orei 14:25, o femeie de 48 ani, din comuna Barsana a condus autoturismul pe DN 17B – in localitatea Crucea din județul Suceava, iar cand a ajuns intr-o curba deosebit de periculoasa la stanga, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrand in coliziune cu…

- Poliția a fost chemata, la finalul saptamanii trecute, la un conflict in strada intre o femeie și doi barbați. Potrivit polițiștilor, cei trei au fost foarte agresivi, motiv pentru care s-au deplasat la fața locului mai multe patrule, relateaza SWR.de , citat de G4Media.ro.Cei trei nu au dorit sa fie…

- In aceasta seara, o femeie din Campia Turzii amenința ca se arunca de la etajul 4 al unui bloc de pe strada Mureșului. In jurul orei 19.30, ISU Cluj a primit un apel referitor la o femeie care vrea sa se arunce de la etajul 4 in Campia Turzii, la fața locului prezentandu-se doua mașini [...] Articolul…

- AȚI VAZUT-O? La data de 24 august a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Adjud au fost sesizați despre faptul ca ASOLTANEI MIOARA, in varsta de 57 ani, din localitate, a plecat voluntar de la domiciliu in data de 21.08.2022 și pana in prezent nu a mai revenit. Nu se cunoaște cu ce era imbracata…

- O femeie a fost data disparuta in urma cu puțin timp. Potrivit apelului 112, femeia, in varsta de aproximativ 80 de ani, ar fi plecat dupa bureți in zona Manastirii Tarnița și s-a ratacit. Conform surselor noastre, in aceste momente intervine Salvamont Vrancea. „In urma cu cateva minute, polițiștii…

- O femeie din județul Bacau a fost jefuita ieri in plina strada in Piatra Neamț, de o banda de patru talhari minori. Aceștia au fost prinși și reținuți de polițiști. Cei 4 erau cautați pentru o alta talharie, comisa cu același mod de operare, pe 27 iulie, tot in Piatra Neamț, cand victima a fost un barbat,…