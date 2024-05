Stiri pe aceeasi tema

- Pe 27 mai, Irinel Columbeanu a implinit 67 de ani, iar cu aceasta ocazie el a petrecut alaturi de cațiva prieteni la un restaurant. Dupa cum s-a putut vedea in fotografiile postate in mediul online, alaturi de Irinel Columbeanu au fost Serghei Mizil, Ion Cassian (patronul azilului in care locuiește…

- Bianca Pop ii sarbatorește ziua de naștere fetiței sale! Fosta ispita de la Insula Iubirii a scris un mesaj emoționant in ziua in care fiica ei implinește un an! Bruneta i-a pregatit fetiței sale, Jessica Maria, o surpriza impresionanta!

- Bogdan de la Ploiesti a avut o zi de naștere atipica! Cantarețul de manele a petrecut cu vulturul in brațe. Iata cum și-a sarbatorit artistul ziua de naștere, dar și cum și-a facut apariția Cristina Pucean!

- Pe data de 22 mai, Cornel Tabacaru a implinit 73 de ani. Afacerisul a declarat, in cadrul unui interviu pe care l-a acordat pentru Știrile Antena Stars, ca a fost sarbatorit de doua ori. Prima data de familie, iar apoi a avut parte de o petrecere cu prietenii.

- Viorica Macovei, una dintre indragitele interprete de muzica populara a decis sa petreaca Sarbatorile Pascale in familia sa. Locul ales de ea este pe placul inimii sale, fiind al copilariei, in zona Bucovinei.

- Antonia este sarbatorita zilei. Artista a implinit astazi 35 de ani și spune ca și-a dorit ceva diferit pentru ziua de naștere din acest an, asta pentru ca iși dorește sa petreaca mai mult timp alaturi de familie.

- Cezar Haiura este invitat special la „Seara de poezie 7", eveniment organizat, vineri, 12 aprilie 2024, incepand cu ora 18.30, la Palo Santo Shop, Bar & Coffee Hub, de catre Casa de Poezie „Light of ink" & Palo Santo Shop, Bar & Coffee Hub, in parteneriat ...

- Maria Constantin implinește 37 de ani și traiește o perioada frumoasa in viața sa. Cantareața nu are niciun plan pentru ziua sa de naștere, preferand sa ramana acasa, impreuna cu iubitul ei, Robert Stoica, sa se recupereze dupa evenimentele anterioare pe care le-a avut.