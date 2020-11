Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura din Rio de Janeiro a anuntat ca Flavio Bolsonaro, fiul cel mare al presedintelui Jair Bolsonaro, a fost pus sub acuzare in legatura cu presupusa sa participare sa la un mecanism de fraudare de fonduri publice, relateaza miercuri Reuters, citat deAgerpres. In acelasi caz a mai fost inculpat…

- UPDATE – Barbatul care a decapitat o femeie si a ucis alte doua persoane in atacul de joi dintr-o biserica din Nisa este un cetatean tunisian in varsta de 21 de ani, sustin surse din politie si respectiv surse apropiate de dosar citate de Reuters si AFP. Barbatul a intrat in Franta din Italia, din insula…

- Trei persoane au fost ucise joi, intr-un atac cu cutitul, la Nisa, un barbat si o femeie in interiorul Bazilicii Notre-Dame, in centrul orasului, iar o femeie, grav ranita, a reusit sa fuga intr-o cafenea vecina, unde a murit din cauza ranilor, relateaza Le Figaro, care prezinta ceea ce se stie despre…

- Sefa Trezoreriei franceze, Odile Renaud-Basso, a fost aleasa in functia de presedinte al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare, a anuntat joi BERD, transmite Reuters citata de Agerpres. Este prima femeie care va conduce institutia financiara internationala si al patrulea cetatean francez…

- Politia ucraineana a anuntat miercuri ca o angajata a ambasadei SUA in Ucraina a murit dupa un atac la Kiev si ca se afla in cautarea unui barbat suspect in acest caz, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES.''Femeia in stare de inconstienta a fost internata intr-un spital unde a murit. In timpul…

- O locuitoare a capitalei a fost reținuta de Procuratura municipiului Chișinau, oficiul Ciocana, de comun cu Serviciul de Informații și Securitate și Inspectoratul de Poliție Ciocana, pentru pregatire de omor intenționat, din interes material, la comanda.

- O femeie, originara din Chișinau, a fost reținuta dupa ce ar fi furat un portmoneiu de la o persoana in timp ce se deplasa cu microbuzul de pe linia 166. Suspecta in varsta de 33 de ani a fost anterior judecata pentru comiterea infracțiunilor analogice.

- CHIȘINAU, 28 aug - Sputnik. Crima infioratoare in stanga Nistrului. Cadavrul unei femei a fost gasit in curtea unei case din satul Chițcani. © Sputnik / Rodion ProcaCrima odioasa intr-un apartament din Capitala: O femeie a fost impușcata din gelozie Pe corpul neinsuflețit al victimei de 41 de ani…