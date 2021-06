Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din El Salvador excaveaza un cimitir clandestin care se afla in curtea unui fost politist, existand suspiciunea ca aici s-ar afla in jur de 40 de cadavre, majoritatea femei. Pana in prezent, ramasitele a cel putin 24 de persoane au fost recuperate de pe proprietatea din Chalchuapa, la 78…

- Politistii Secției 1 Timișoara au depistat o femeie in varsta de 25 de ani, condamnata la inchisoare pentru comiterea infractiunilor de ultraj și furt in forma continuata. Aceasta a fost introdusa in penitenciar pentru executarea pedepsei. Miercuri, in jurul orei 23:45, in timp ce executau serviciul…

- Politistii au depistat si introdus in penitenciar o femeie condamnata pentru delapidare, informeaza, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, politistii Biroului Urmariri din cadrul Serviciului Investigatii Criminale au depistat o femeie, de 50 ani, din municipiul…

- Mandat pus in aplicare de politisti. Femeie incarcerata in Penitenciarul Ploiesti Targusorul Nou.La data de 12 aprilie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au identificat o femeie, de 25 de ani, pe numele careia Judecatoria Constanta a emis un mandat de executare a pedepsei…

- Condamnata la inchisoare cu executare, o femeie din Tulcea s-a autoincendiat, sambata dupa-amiaza, in cimitirul Eternitatea de la marginea orasului Tulcea, dupa ce pe numele ei s-a emis un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Politie…

- Procedura de achiziționare a vaccinurilor anti-COVID-19 in cadrul Planului de imunizare anti-COVID a fost suspendata pana la clarificarea tuturor intrebarilor parvenite pe platforma electronica, se arata intr-o nota a Centrului pentru achiziții publice centralizate in sanatate.

- Noi cercetari arata ca exercițiile fizice efectuate de gravide pot avea efecte benefice asupra sanatații copiilor, reducand semnificativ șansele copiilor de a dezvolta diabet și alte boli metabolice mai tarziu in viața. Un studiu efectuat pe șoareci de laborator a constatat ca exercițiile materne in…