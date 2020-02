Stiri pe aceeasi tema

- Macedonia de Nord a raportat primul sau caz de infecție cu coronavirus, dupa ce o femeie, care a revenit recent din Italia, a fost depistata pozitiv, a anunțat ministerul macedonean al sanatații.„Pacienta a fost depistat pozitiv cu coronavirus.

- Macedonia de Nord a confirmat primul sau caz de coronavirus, fiind vorba despre o femeie care s-a intors recent din Italia, a anuntat miercuri ministrul sanatatii Venko Filipce, informeaza Agerpres, citand Reuters ‘Pacienta a fost testata pozitiv pentru coronavirus. Ea este primul pacient din Macedonia…

- O femeie in varsta de 38 de ani, care s-a intors recent din Italia, a fost testata pozitiv cu coronavirus, scrie Reuters , citat de AgerPres. Anunțul a fost confirmat astazi, de catre Ministerul Sanatații din Grecia.

- Grecia confirma primul caz de infectare cu coronavirus, fiind vorba despre o femeie care a calatorit, anterior in Nordul Italiei, a anuntat miercuri Ministerul Sanatatii de la Atena, potrivit Mediafax.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, Episodul 6: 'Nu mai sunati, nu mai interveniti…

- ​​Stefanos Tsitsipas, locul 6 ATP și cap de serie nr. 2, a obținut, marți, calificarea în optimile turneului de la Dubai. Cele mai importante nume care au parasit competiția sunt Fabio Fognini (al patrulea favorit), Marin Cilic și Hubert Hurkacz.Grecul Tsitsipas a avut nevoie de o ora…

- O femeie in varsta, care suferea de cancer si care a fost depistata cu noul coronavirus, a murit in Italia, au anuntat duminica autoritatile din Lombardia, ceea ce ridica la trei numarul de decese in Italia, tara cea mai afectata de epidemie din Europa, relateaza AFP, DPA si Reuters. Este vorba despre…

- O femeie de 40 de ani din Buzau este suspecta de coronavirus. Aceasta a ajuns in țara dintr-o zona din Italia, aflata in carantina, iar in microbuz ar fi primit vestea telefonic ca cea cu care a lucrat acolo a fost diagnosticata cu coronavirus. Femeia a fost preluata și dusa la secția de boli infecțioase…

- O femeie din Bacau a fost ucisa, marti, de catre concubinul ei, din motive necunoscute. Crima a fost anuntata de un alt barbat, prieten cu ucigasul, care a sunat la 112, relateaza Romania TV. O femeie de 30 de ani a fost gasita moarta in masina. Cel care ar fi ucis o este chiar concubinul ei, abia intors…