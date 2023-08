Stiri pe aceeasi tema

- Un roman aflat in inchisoare, care susținea ca este preot, a reușit sa inșele o femeie din Statele Unite ale Americii cu 400.000 de euro. Barbatul era incarcerat la Penitenciarul din Gherla. Asupra sa s-a gasit și un telefon mobil. Mai multe persoane din judetul Suceava, care se dadeau drept preoti…

- Mai multe persoane din judetul Suceava, care se dadeau drept preoti si monahi, sunt cercetate penal dupa ce ar fi inselat o femeie din Statele Unite ale Americii (SUA) cu suma de 400.000 de dolari, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Suceava, Ionut…

- Un fals preot din Suceava a țepuit opt americani cu suma de 400.000 de dolari in timp ce se afla in inchisoare. In cursul lunii ianuarie 2023, la Poliția Municipiului Radauți – Biroul Investigații Criminale, a fost inregistrata plangerea unei femei, aflata in Statele Unite ale Americii, care a sesizat…

- O femeie stabilita in Statele Unite ale Americii a trimis unor infractori din Romania, timp de noua ani, suma totala de 400.000 de dolari, bani pe care femeia a crezut ca ii directioneaza catre cauze umanitare derulate de preoti sau calugari de la Manastirea Sihastria, din judetul Suceava.

