Stiri pe aceeasi tema

- Fumul dens a ajuns pana la drumul national care leaga Constanta de sudul litoralului. Un barbat a fost transportat la spital dupa ce s-a intoxicat cu fum, iar o femeie a necesitat ingrijiri la fata locului. Incendiul a izbucnit in zona podului Doraly. In doar cateva minute, focul s-a extins si la acoperisul…

- Femeie, retinuta pentru furt calificat. Aceasta pretindea ca este reprezentanta unui supermarket, intra in apartamentele batranilor si sustragea bani. Urmare a cercetarilor in doua dosare penale care vizeaza savarsirea infractiunii de furt calificat, politisti din cadrul Sectiei 2 au identificat o femeie,…

- O femeie s-a salvat printr-o metoda inedita din mainile unui barbat care o agresa. Victima a sunat la 112 și a comandat o pizza. Incidentul s-a petrecut in Milano, Italia. Un barbat din Maroc in varsta de 25 de ani a fost arestat pentru ca ar fi agresat-o pe fosta sa partenera. Cei doi s-au desparțit…

- Poate te-a cucerit cu rolurile lui pe Netflix, sau poate vocea lui a fost cea care te-a atras, cert este ca Michele Morrone este pachetul complet. Pe 11 martie, el pregatește un concert livestream care va fi difuzat din Sin Studio, Roma, Italia. El va canta melodiile de pe albumul cu care a facut furori…

- Politia din Milano a arestat un marocan in varsta de 25 de ani pentru vatamarea corporala a fostei partenere, in varsta de 33 de ani. Temandu-se sa strige dupa ajutor, tanara a sunat la 112 sub pretextul ca vrea sa comande pizza.

- Mai multe țari europene au inasprit restricțiile impuse de pandemia de coronavirus, dupa ce numarul cazurilor noi a crescut substanțial. Cehia are cea mai mare rata de infectare pe cap de locuitor din lume și de de maine intra din nou in stare de urgenta. Carantina la nivel national va fi mentinuta…

- Un sucevean a mers la Constanța cu 60.000 de euro asupra sa pentru a-și cumpara un apartament. S-a oprit la un mall de la intrarea in oraș și apoi a sesizat ca ii lipsesc 10.000 de euro. S-a dus la poliție și a reclamat ca a fost jefuit. Barbatul avea toți banii asupra sa, intr-o borseta atunci cand…

- Potrivit primelor date oferite de carabinieri, mașina in care se aflau cei trei romani s-a izbit violent de o duba. Tragicul accident s-a petrecut chiar la intrarea in Acate, unul dintre romanii aflați in autovehicul ramanand incarcerat, relateaza stiridiaspora.ro .Șoferul roman a fost transportat in…