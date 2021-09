Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 47 de ani a fost batuta de catre insotitorul sau, in timp ce faceau formalitatile de cazare, la o pensiune din Sinaia. In urma loviturilor, femeia a decedat. Agresorul a fugit, dar a fost prins de politisti in orasul Comarnic, informeaza News.ro. Politistii au fost anuntati in…

- O femeie de 47 de ani a decedat astazi, la Sinaia, dupa ce a fost lovita de partenerul sau, la receptia unei pensiuni. Barbatul era beat si a lovit-o de mai multe ori, apoi a fugit. A fost prins la Comarnic, conducand desi avea permisul suspendat. Potrivit informatiilor furnizate de politisti, incidentul…

- O cearta in familie s-a sfarsit tragic, sambata seara, intr-o pensiune din Sinaia. O femeie de 47 de ani a murit dupa ce a fost lovita de sotul ei cu pumnii si picioarele.Barbatul a fugit de la locul faptei cand si-a dat seama ca partenera sa de viata a murit. Acesta a fost prins dupa 30-40 de minute…

- O femeie in varsta de 47 de ani care sambata dupa-amiaza a mers sa se cazeze la o pensiune din statiunea Sinaia, a fost batuta de catre insotitorul sau, in timp ce faceau formalitatile de cazare, ea murind in urma loviturilor primite. Agresorul, care era beat, a fugit, el fiind prins de catre politisti…

- O femeie in varsta de aproximativ 45 de ani a murit sambata, la Sinaia, dupa ce a fost lovita de partenerul sau, in fata unui hotel. Femeia s-a dezechilibrat si in cadere s-a lovit la cap de o bordura.

- O femeie din municipiul Husi a decedat la spitalul din Barlad dupa ce a fost diagnosticata cu Covid-19. Femeia a luat boala, spun apropiatii, de la sotul sau, care, fiind sofer profesionist, s-a reintors dintr-o cursa infectat cu virusul Sars-Cov-2, dar fara sa stie. Bucuria revederii s-a transformat…

- Astazi, in jurul orei 20.00, politisti din cadrul Politiei orasului Ovidiu au fost sesizati cu privire la producerea unui conflict in zona Piatetei din orasul Ovidiu.Deplasati la fata locului, politistii au constatat faptul ca doua persoane femeie si barbat de 32, respectiv 33 de ani, ar fi fost intepate…

- Un accident ingrozitor a avut loc sambata seara, intr-o stație de autobuz din Baia Mare, acolo unde Denisa se afla impreuna cu soțul sau, Raul. Nimeni și nimic nu banuia ca o asemenea tragedie urma sa le distruga viața pentru totdeauna. Intr-o fracțiune de secunda cei doi soți au fost spulberați In…