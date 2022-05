O femeie a fost transportată la spital, cu traumatism la picior, în urma unui accident rutier Eveniment O femeie a fost transportata la spital, cu traumatism la picior, in urma unui accident rutier mai 5, 2022 11:38 In prima parte a zilei de joi, 5 mai, pe raza județului Teleorman, au avut loc doua accidente rutiere, primul dintre acestea nesoldandu-se, din fericire, cu victime. Este vorba de un carambol la ieșirea din Laceni spre Alexandria, fiind implicate trei autoturisme și existand scurgeri de combustibil pe șosea. Pompierii au intervenit la fața locului, cu o mașina de stingere, pentru prevenirea și inlaturarea oricarui risc. Cel de-al doilea eveniment rutier s-a produs… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol si foto: ziarulteleormanul.ro

