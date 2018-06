Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 5 mai — Sputnik. Poliția de Frontiera vine cu mai multe recomandari pentru cetațenii moldoveni care vor sa-și petreaca vacanța în strainatate. Pentru a evita situațiile neplacute în punctele de trecere a frontierei, instituția recomanda: — Verificarea…

- O femeie de 58 de ani a fost gasita decedata in propriul apartament de la etajul patru al unui bloc de pe strada Brasovului din Micro 17. Aceasta nu a mai raspuns la telefon de mai multe zile. Oamenii au sunat la „112”, iar la fata locului au ajuns echipaje de la pompieri si Ambulanta. […]

- O tanara jurnalista a fost talharita in centrul Bucureștiului, in pasajul pietonal de la metrou. Incidentul s-a petrecut in dimineața zilei de 12 martie, insa tanara s-a hotarat sa povesteasca despre coșmarul prin care a trecut de-abia acum.

- Un barbat din Dej a fost gasit mort in locuința sa, iar Poliția a deschis un dosar de moarte suspecta. Omul avea vanatai pe fața, iar oamenii legii vor sa afle daca a fost victima unei agresiuni sau decesul a survenit din cauze naturale. Barbatul a fost gasit fara suflare, joi dupa amiaza, de mama acestuia.…

- Poliția a fost sesizata despre un furt petrecut la Taga. Pe 2 martie, o femeie ar fi patruns fara drept intr-un imobil din Taga, de unde ar fi sustras un ceas de perete, in valoare de aproximativ 100 de lei. In urma cercetarilor, polițiștii de la Secția 7 Poliție Rurala Gherla au identificat o femeie…

- Cei doi clienti au fost intepati cu seringa in timp ce faceau cumparaturile dintr-un supermarket. Victimele, un barbat si o femeie, au sunat la 112 iar agresoarea a fost prinsa de politisti. Oamenii legii au dus-o pe femeie la audieri insa nu au putut afla motivul pentru care aceasta si-a…

- (update) Potrivit poliției, cele doua femei erau in varsta de 44 de ani și respectiv 41 de ani, iar barbatul avea 41 de ani. Conform datelor preliminare, persoanele au decedat in urma unei intoxicații cu alcool sau ciuperci. Descoperire macabra de catre oamenii legii. Intr-o locuința din orașul Florești…

- In ultimele saptamani pe raza județului au fost descoperite mai multe infracțiuni in care polițiștii desfașoara cercetari, ne informeaza Politia caraseana. Intr-unul dintre ele, in noaptea de 15 spre 16 martie, oamenii legii au fost sesizați cu privire la faptul ca in apropierea complexului…