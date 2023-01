O femeie a fost omorâtă de câini. Primarul Nicușor Dan tace mâlc București, o capitala a Uniunii Europene, 2023: ieri, o femeie a fost sfașiata și omorata de o haita de caini. Autoritațile paseaza vina de la una la alta și striga ca vor ca vinovații sa iasa la iveala. La rampa iese chiar și fostul primar, Gabriela Firea, care arata cu degetul spre Nicușor Dan, și care spune ca hingherii ar strange cainii, dupa care le-ar da drumul pe campuri. Reacția Primarului Sectorului 6, Ciprian Ciucu „Nu ma spal pe maini! Nu m-am spalat niciodata pe maini, cu atat mai puțin acum, cu moartea tragica, in condiții infioratoare, a Anei Oroș Daraban. Am cunoscut-o pe Ana chiar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Robert Negoita a lansat un apel catre Nicușor Dan. Primarul Sectorului 3 a publicat și pe Facebook apelul sau, in contextul tragediei petrecute in Sectorul 6 sambata dimineața, atunci cand o femeie a murit sfașiata de cainii fara stapan."Da, știu ca este weekend prelungit pentru cei mai mulți, dar in…

- Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a transmis, duminica dimineața, intr-un mesaj pe Facebook ca a este in curs o ancheta interna la Poliția Locala Sector 6 și a spus ca ASPA este singura instituție care trebuie sa se ocupe de capturarea cainilor maidanezi, insa de ceva timp instituția s-a axat pe…

- Ana Oros Daraban, in varsta de 43 de ani, a murit sfașiata de caini, sambata, in timp ce alerga in zona Lacul Morii din București. Exact acolo a fost atacata de o haita de caini și in urma cu mai puțin de un an. A fost grav ranita, dar a scapat cu viața, fiind salvata de doi bicliști. In tot acest timp,…

- Ana Oros Daraban este femeia care a fost ucisa, in aceasta dimineata, in timp ce alerga in zona Lacul Morii din Bucuresti. Tanara era angajata ca expert in cadrul Directiei de Mediu a Primariei Capitalei. Ana a trecut printr-un episod dramatic asemanator si in luna aprilie a anului trecut, atunci cand…

- „O viata pierduta intr-un mod ingrozitor, din cauza haitelor de caini vagabonzi lasate sa terorizeze Capitala! Imi pare extrem de rau, nu am cuvinte sa-mi exprim regretul si compasiunea fata de familia indoliata. Condoleante sincere si putere in acest moment extrem de greu. La 10 ani de la tragedia…

- O femeie a murit sambata, dupa ce a fost mușcata de caini i n timp ce alerga in apropiere de digul Lacul Morii, o zona neamenajata, aflata la granița cu Chiajna. Primaria Sectorului 6 a transmis azi intr-un comunicat ca singura instituție abilitata sa monitorizeze și sa stranga cainii maidanezi este…

