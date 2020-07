Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Solomon și Ioan Irinel Stativa, deputați PSD, au fost amendați cu 2.600 de lei dupa ce, aflați intr-un fast-food din Centrul Vechi al Capitalei, au refuzat sa poarte masca și au facut scandal, injurandu-i pe polițiști, scrie Digi24.ro .

- Un pasager care a refuzat sa poarte masca de protecție a fost dat jos dintr-un avion, scrie CNN, citat de digi24.ro.Brandon Straka a fost obligat sa coboare dintr-o aeronava care efectua cursa New York - Dallas, dupa ce a refuzat sa poarte masca de protecție, potrivit masurilor

- Un roman care a refuzat sa poarte masca de protecție a fost implicat intr-un scandal intr-un avion TAROM pe ruta Timișoara - București, dupa ce ceilalți pasageri, printre care și un medic grec, l-au rugat sa o poarte.

- Medicii clujeni au luptat în prima linie împotriva COVID-19, autoritațile au luat masuri, iar Clujul a ajuns sa aiba un numar foarte mic de infectați. CITEȘTE ȘI: Clujul, la un pas de a învinge CORONAVIRUSUL: „Au fost masuri dure, dar iata ca au dat rezultate”…

- Elevii sunt obligati sa poarte masca de protectie pe durata examenelor nationale. Aceeasi regula se aplica si cand elevii vor merge la scoala pentru a face pregatire. Elevii din clasele terminale incep in iunie cursurile pentru pregatire.

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, Dumitru Buzatu (PSD), a fost avertizat, joi, de reprezentantii PNL Vaslui cu privire la faptul ca incalca legea, dupa ce acesta a refuzat sa poarte masca de protectie la sedinta ordinara a CJ, iar unii dintre consilierii PSD au procedat la fel, transmite…

- Conform proiectului de lege trimis de Guvern in Parlament spre aprobare, dupa data de 15 mai, odata cu instituirea starii de alerta cetațenii vor fi obligați sa poarte masca de protecție in spațiile publice inchise, in spațiile comerciale, in mijloacele de transport in comun și la locul de munca.