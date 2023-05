Stiri pe aceeasi tema

- Un american a impuscat in cap o fetita care se juca langa casa lui. Barbatul din Louisiana a fost arestat dupa ce duminica și-a impușcat vecina de 14 ani. Aceasta se juca de-a v-ați ascunselea cu alți copii. Barbatul a declarat ca a impușcat-o in ceafa pe fata „fara sa știe”, dupa ce a deschis focul…

- Un barbat care a ucis cinci persoane, printre care și un copil, intr-un atac armat in Texas, este inca in libertate. Suspectul exersa cu o pusca de asalt de tip AR-15, in gradina sa, iar vecinii i-au cerut sa se opreasca, pentru ca un copil sa doarma. Acest lucru a declanșat masacrul.

- Doua majorete au fost impușcate in parcarea unui supermarket sin texas dupa ce una dintre ele s-a urcat intr-o mașina pe care a confundat-o cu a sa. Incidentul din orasul texan Elgin este al treilea de acest fel in ultimele șapte zile. O persoana a murit si trei au fost ranite dupa ce au fost impușcate…

- Kerisha Johnson, in varsta de 36 de ani, a fost impușcata duminica de un grup de adolescenți in timp ce incerca sa ia mai mulți prieteni de la o petrecere din Baton Rouge, statul american Louisiana, a transmis poliția locala, citata de ABC News.Femeia, care era insarcinata in noua luni și, potrivit…

- O tanara in varsta de 20 de ani a fost impușcata mortal de un proprietar din nordul statului New York sambata seara, dupa ce șoferul mașinii in care se afla a virat pe o alee greșita, au declarat autoritațile.

- In noaptea de miercuri spre joi, polițiștii au arestat un barbat care era intins sub o mașina pentru a fura catalizatorul. Un trecator l-a vazut in jurul orei 03.00 pe Schouwburgring, in Tilburg, Olanda, și a anunțat ofițerii. Suspectul este un roman in varsta de 32 de ani, scrie cotidianul batav Brabants…

- Un hoț a fost prins dupa ce a furat haine cu tot cu umeras dintr-un magazin și a plecat cu ele pe strada marți, in jurul pranzului, in zona centrala a Timișoarei, scrie tion.ro . Barbatul a fost observat de un echipaj al poliției locale in timp ce mergea prin zona centrala cu hainele in brate și a grabit…

- Urmare a cercetarilor intr un dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunii de lovirea sau alte violente, la data de 8 februarie a.c., Judecatoria Constanta a dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile a unui barbat, de 40 de ani, banuit de comiterea infractiunii.Potrivit IPJ Constanta, acesta…