- O fata de doar 12 ani a plecat joi seara, la ora 18, de acasa și nu s-a mai intors pana acum. Parinții i-au reclamat dispariția la poliție, iar agenții Serviciului de Investigatii Criminale au preluat cazul fetei din localitatea Satchinez. Cand a plecat de acasa, Graure Lacramioara Florentina purta…

- O femeie, de 48 de ani, este cautata de polițiștii gorjeni, dupa ce a disparut de la domiciliul din comuna Danciulești, unde statea cu soțul. Localnica a plecat voluntar de la domiciliu cu un autobuz ce efectueaza curse de transport in comun pe itinerariul Danciulesti – Craiova și nu a mai revenit pana…

- Polițiștii cauta un bistrițean disparut de acasa de cateva zile. Aceștia va cer ajutorul in gasirea lui. L-ați vazut?? Bungardean Florin a disparut de acasa in urma cu trei zile. Oamenii legii il cauta. Pentru a-și mari șansele de a-l gasi, va cer și voua ajutorul. DETALII: Bungardean Florin, 64 de…

- Un bistrițean care a disparut sambata dimineața de la domiciliu, este cautat de familie și polițiști. Barbatul a fost dat in cautare naționala. Un barbat in varsta de 64 de ani este cautat de polițiști, fiind disparut din data de 22 mai, de la domiciliul din municipiul Bistrița, județul Bistrița-Nasaud.…

- Romania a inregistrat, in ultimul an, aproape 6.000 de sesizari privind disparitii de copii, 377 de minori fiind cautați și in prezent de autoritați. Potrivit datelor furnizate de Directia de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului General de Politie, in perioada 30 aprilie 2020 – 20 aprilie…

- Maria-Elena Szilagyi, o adolescenta in varsta de 15 ani, a fost data disparuta de familie. Joi, in jurul orei 14:30, ea a plecat de la domiciliul sau din Timișoara, iar pana in prezent nu a mai revenit. Parinții au anunțat vineri dispariția la poliție. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale…

- O adolescenta in varsta de 16 ani, disparuta de cinci zile de acasa, este cautata de poliție.Este vorba despre Olga Tabac din municipiul Hincești, care la 25 aprilie a plecat de la domiciliu spre școala și pana in prezent nu se cunoaște locul aflarii ei, informeaza Info

- Un minor in varsta de 14 ani a disparut ieri, de la domiciliul din localitatea Dumitra, din județul Bistrița-Nasaud. Daca il vedeti, nu ezitati sa apelati SNUAU 112, pentru a anunta imediat Politia! Politia a fost sesizata in urma cu puțin timp cu privire la faptul ca ieri, 31 Martie, in jurul orei…