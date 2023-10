Stiri pe aceeasi tema

- Trupul tinerei cunoscute in lumea muzicala ca DJ Lalla (Laura Claudia Rosca), a fost adus la Turda pentru ca este orașul in care artista a copilarit, iar cei apropiați vor veni sa-și ia un ultim ramas bun.Medicii legiști au stabilit la necropsie ca Laura Roșca (34 ani), aka DJ Lalla, a murit inecata.…

Telefonul, adidașii și caștile lui DJ Lalla, artista din Turda, au fost gasite in apropierea unui local de lux din Mamaia. Totodata, tatal ei a facut primele declarații, pentru un post de televiziune, și a exclus varianta sinuciderii. Iar un barbat misterios a fost surprins de o camera de supraveghere…

