Stiri pe aceeasi tema

- In nopatea de vineri spre sambata, o mașina a derapat pe zapada și a intrat in șant, la 7 kilometri de domeniul schiabil din Luncile Prigoanei. Potrivit reprezentanților Jandarmeriei, in jurul orei 01:00 o persoana s-a deplasat la punctul de lucru al jandarmilor – Postul de Jandarmi Montan Șugag, pentru…

- IPJ Alba a anunțat ca femeia de 37 de ani din Aiud, data disparuta de familie, a fost gasita decedata in raul Mureș de catre un echipaj de pompieri care a efactuat cautari in apropiere de Radești. CLAYTON DACIANA CARMEN, in varsta de 37 de ani, a fost data disparuta de familie ieri, dupa ce ar fi plecat…

- La varsta la care cei mai mulți se gandesc la pensionare, o familie din județul Buzau a decis sa o ia de la zero. Dupa aproape cincisprezece ani de munca in Italia, soții Draghici din Balaceanu au pus pe roate o afacere ce se anunța a fi una prospera. La mijlocul anilor 2000, Romica Draghici […]

- La varsta la care cei mai mulți se gandesc la pensionare, o familie din județul Buzau a decis sa o ia de la zero. Dupa aproape cincisprezece ani de munca in Italia, soții Draghici din Balaceanu au pus pe roate o afacere ce se anunța a fi una prospera. La mijlocul anilor 2000, Romica Draghici […]

- Pâinea alba, pastele, covrigii si alte produse de patiserie îti pot face rau fara sa-ti dai seama. Motivul? Toate aceste alimente contin gluten, o proteina la care multe persoane au intoleranta, însa nu sunt constiente de acest lucru. Afla care sunt semnele care ar trebui…

- Nu sunt putine cazurile de romani care ajung la urgenta in timpul postului principalul motiv fiind faptul ca nu isi asigura suficiente vitamine si minerale din alimentatia restrictiva specifica acestei perioade. Exista, pe langa clasicele mancaruri traditionale de post (zacusca, fasole, paste) si un…

- UPDATE: Minora a fost identificata de polițiști pe raza municipiului Targu Jiu. Aceasta a declarat ca nu a fost victima vreunei infracțiuni pe timpul cat a fost plecata de la domiciliu O adolescenta, de16 ani, din comuna gorjeana Balești, este cautata de poliție, dupa ce a disparut de acasa. Politisti…

- Ziarul Unirea Branzeturile produse in județul Alba au cucerit Europa. Cat costa un kilogram și ce sortimente prefera strainii Branzeturile produse in județul Alba au cucerit Europa. Cat costa un kilogram și ce sortimente prefera strainii Branzeturile fabricate in Romania au ajuns in toata lumea. Strainii…