Stiri pe aceeasi tema

- Cinci romani s-au dat drept „traci” și au vrut sa intre in Ungaria. Au urmat o serie de incidente cu vameșii maghiari, care nu le-au permis accesul in țara vecina. Mai mult, una dintre persoane a fost reținuta deoarece devenise recalcitranta, provocand scandal. Totul s-a intamplat la Punctul de Trecere…

- O familie formata din cinci persoane s-a prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II cu documente de identitate neoficiale, din care reiese ca sunt „traci”, precum si cu o masina radiata din circulatie, un barbat fiind imobilizat de politistii de frontiera ungari pentru ca a devenit…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II Autostrada au depistat patru sirieni, doi barbati si doi minori, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-o autoutilitara condusa de un cetatean roman.

- Zeci de migranți au fost prinși in ultimele 24 de ore in Vama Nadlac II. Polițiștii de frontiera au descoperit 41 de cetațeni strani ascunși in TIR-uri care incercau sa treaca ilegal granița. TIR-ul era condus de un șofer de 35 de ani și a fost descoperit la Punctul de Trecere al Frontierei Nadlac II…

- Politistii de frontiera de la Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II din judetul Arad au prins 28 de migranti - 24 de sirieni, doi turci si doi egipteni - care au incercat sa treaca ilegal granita in Ungaria, ascunsi in autoutilitare. Potrivit unui comunicat de presa al Politiei de Frontiera,…

- Polițiștii de la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac – Nagylak, județul Arad, au gasit 14 cetațeni turci ascunși intr-un camion care transporta pește. Aceștia intenționau sa iasa ilegal din Romania pentru a ajunge intr-o țara din vestul Europei. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, polițiștii…

- Politistii de frontiera de la Nadlac, judetul Arad, au gasit, ascunsi intr-o autoutilitara condusa de un cetatean roman, noua vietnamezi cu varste cuprinse intre 21 si 38 de ani, care incercat astfel sa iasa ilegal din Romania. Autoutilitara ar fi trebuit sa transporte pufuleti. Potrivit unui…