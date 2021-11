Stiri pe aceeasi tema

- Opt migranti au fost gasiti de politisti intr-un TIR, la iesire din Timisoara. Soferul vehiculului a sunat la Politie sa anunte ca se aud zgomote in semiremorca. Politistii din Timisoara au prins opt migranti ascunsi in remorca unui TIR care transporta materiale de constructii. Soferul masinii a fost…

- Polițiștii de frontiera de la Nadlac au descoperit intr-un tir incarcat cu jucarii de pluș care avea destinația finala Franța șase migranți afgani care solicitasera azil in Romania. „Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat sase cetateni afgani, solicitanti…

- Doisprezece cetațeni din Turcia și doi cetațeni din Siria, ascunsi intr-un automarfar incarcat cu piese auto, au fost depistati de catre politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II, cand incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Cetateanul turc, sofer al mijlocului…

- Doua ansambluri rutiere incarcate cu 31 de tone de deseuri metalice si din plastic incarcate in Bulgaria pentru Belgia si Letonia au fost oprite la PTF Giurgiu. "Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au efectuat, pe sensul de intrare in tara, controlul specific…

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident petrecut vineri la cativa kilometri de Faget. Politistii au anuntat ca un barbat din Deta, in varsta de 41 de ani, a condus un autoturism pe DJ 682 A, din directia localitatii Birchis inspre orasul Faget, iar intr-o curba la dreapta a parasit partea carosabila,…

- Un autoturism cautat de autoritatile din Cehia a fost depistat de politistii de frontiera din Vama Cenad, pe platforma unei autoutilitare conduse de un cetatean bulgar. In Punctul de Trecere a Frontierei Cenad s-a prezentat, miercuri seara, pentru efectuarea formalitatilor de control, pe sensul de intrare…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Cenad, județul Timiș, au depistat la controlul de frontiera un cetațean bulgar care a incercat sa intre in tara cu un autoturism marca Honda model CR-V, pe platforma, cautat de autoritatile din Cehia. In data de 26.08.2021, ora 20.30,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Curtici au descoperit, intr-un tren international care avea ca destinatie Austria, un cetatean afgan, in varsta de 15 ani, ascuns in geamantanul care apartinea unui pasager, cetatean roman. ”Astazi dimineata, in jurul orei…