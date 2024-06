Stiri pe aceeasi tema

- Cantarețul american Justin Timberlake, in varsta de 43 de ani, a fost arestat in Long Island, New York, dupa ce a fost prins de poliție, luni noaptea, conducand sub influența bauturilor alcoolice, in zona Sag Harbor, relateaza Daily Mail. Urmeaza ca marele artsit internațional sa se prezinte acum in…

- Potrivit agentiei de presa americane Associated Press (AP), artistul in varsta de 43 de ani a fost oprit in seara zilei de luni, in Sag Harbor (Long Island), New York.Cantaretul si membru al grupului NSYNC urmeaza sa se prezinte marti la tribunalul din Sag Harbor.Arestarea survine in contextul in care…

- La data de 9 iunie 2024, politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta Sectia 1 Politie au fost sesizati cu privire la faptul ca presedintele unei sectii de votare s ar afla sub influenta bauturilor alcoolice. La data de 9 iunie 2024, politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta Sectia…

- Șoferul unui microbuz școlar din Galați a fost prins la volan sub influența bauturilor alcoolice. El a fost oprit pentru verificari pe o șosea din județul Galați. Barbatul a ramas fara permisul de conducere.

- Doi șoferi din Alba Iulia și Zlatna, prinși de polițiști in timp ce conduceau sub influența bauturilor alcoolice Doi șoferi din Alba Iulia și Zlatna au fost prinși de polițiști in timp ce conduceau autoturisme, fiind sub influența bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Alba, la data de 19 mai 2024, in…

- Conducerea unui vehicul de catre o persoana aflata in stare de ebrietate este ilegala și in același timp periculoasa. Consumul de alcool afecteaza abilitațile necesare pentru a conduce in siguranța, poate determina producerea de accidente rutiere și persoanele depistate in timp ce conduc cu o alcoolemie…

- Nr.125 din 12 aprilie 2024 BULETIN DE PRESA Actiuni pentru verificarea transportului rutier in regim taxi La data de 11 aprilie a.c., in intervalul orar 09:00 12:00, politistii din cadrul Serviciului Rutier si cei ai Politiei municipiului Bistrita, in colaborare cu Inspectoratul Teritorial de Munca,…

- La data de 3 aprilie a.c., in jurul orei 20.15, politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Baneasa au identificat un barbat, de 52 ani, care a condus un autoturism pe D.N. 3, in comuna Baneasa, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, potrivit IPJ Constanta. "Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest,…