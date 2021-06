O familie cu doi copii, implicată într-un accident în Ialomița: Mașina în care se aflau s-a răsturnat Doi copii și parinții lor au fost raniți, duminica dimineața, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat in afara drumului, in comuna Gura Ialomiței, județul Ialomița. Accidentul s-a produs duminica dimineața, in jurul orei 03.40, pe raza comunei Gura Ialomiței, potrivit mediafax.ro. Potrivit ISU Ialomița, mașina in care se aflau doi adulți și doi copii s-a rasturnat in afara drumului. Victimele au fost monitorizate de echipajele SMURD și SAJ la locul accidentului. Mama și cei doi copii au fost preluați conștienți și cooperanți. Cei trei au fost transportați la Spitalul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

