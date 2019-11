O familie cu doi copii are nevoie de cel putin 7.000 de lei pe luna pentru a trai decent. Unei persoane singure i-ar trebui doua salarii minime pe economie

Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulți și doi copii pentru luna Septembrie 2019 este de 6954 lei pe luna. Valoarea coșului pentru o familie de doi adulți și un copil este de 5918 lei pe luna, pentru o familie de doi adulți fara copii este de 4383 lei pe…

- Deputații au votat ca Institutul Național de Statistica sa actualizeze anual aceste cheltuieli și sa se țina seama de ele pentru calculul salariului minim pe economie. Legea are la baza un studiu facut anul de trecut de un grup de experti de la Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii si fundatia…

- Legea “cosului minim” a fost adoptata. Fiecare roman ar trebui sa castige cel putin 2.500 de lei ca sa traiasca decent Valoarea unui coș minim pentru un trai decent este stabilita prin lege și se ridica la 2.500 de lei, pentru un adult, și peste 6.700 de lei, pentru o familie cu doi copii.…

- In condițiile in care scrisoarea de la Comisia Europeana este inca secreta Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita Guvernului, Ministerului Finanțelor Publice (MFP) și Autoritații de Supraveghere Financiare (ASF) sa nu modifice Legea nr.132/2017 privind asigurarea…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) a anuntat, miercuri, ca solicita Guvernului, Ministerului Finantelor si ASF sa nu modifice legea RCA, modificari care ar duce la cresterea accentuata a tarifelor pentru toti detinatorii de vehicule din Romania, in conditiile in care…

- ​Uniunea Naționala Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) cere Guvernului sa nu modifice Legea nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto (RCA), pe motiv ca ar putea aparea dezechilibre grave și prețurile vor crește accentuat pentru toți deținatorii celor 8,2 milioane…

- Comisarul european din partea Romaniei trebuie audiat in comisiile de specialitate ale Parlamentului inainte de a fi desemnat oficial, potrivit legii privind cooperarea dintre Parlament și Guvern in domeniul afacerilor europene. Desemnarea Rovanei Plumb s-a facut fara aceasta audiere, ceea…

- "Legea afacerilor europene (373/2013) prevede audierea in Parlamentul național a persoanei propuse de Guvern pentru funcția de comisar. In condițiile in care aceasta audiere nu a avut niciodata loc, nominalizarea doamnei Plumb pentru poziția de comisar ar trebui sa fie nula", a scris Alin Mituta…