- Un accident rutier soldat cu o victima transportata la spital s-a produs, simbata, 14 decembrie, in satul Traian, comuna Sabaoani. Conform primelor informatii, un autoturism a intrat intr-un cap de pod si un barbat a avut nevoie de ingrijiri medicale. “Pompierii de la Detașamentul Roman au fost solicitați…

- Un barbat de 78 de ani care a coborat dintr-o mașina funerara in zona localitații Trifești din Neamț pentru a-și face nevoile s-a ratacit și a fost dat disparut de șoferul mașinii. Acesta a fost gasit de autoritați in hipotermie, dupa patru ore, anunța MEDIAFAX.Citește și: Ludovic Orban iese…

- Un accident rutier in urma caruia un autoturism s-a rasturnat intr-un sant a avut loc, in urma cu putin timp, marti, 10 decembrie, la Girov. Din informatiile oferite de martorii oculari, in accident au fost implicate doua autoturisme si, dupa cum se poate vedea si din imagini, unul dintre acestea a…

- Un accident rutier soldat cu o victima a avut loc in urma cu putin timp, marti, 3 decembrie, in jurul orei 19.50, in localitatea Rediu. Conform primelor informatii, un autoturism, scapat de sub controlul soferului, a lovit mai intii un cap de pod, apoi a ajuns in curtea unei gospodarii si s-a oprit…

- O alta sambata seara in care, in prim planul incidentelor rutiere, s-au aflat șoferii bauți. Au facut-o lata pana la capat pentru ca, dupa ce au baut, s-au urcat la volanul autoturismelor și le-au distrus, rasturnandu-se. Intr-unul din cazuri mașina chiar a luat foc, in urma impactului cu o stație de…

- ■ sustine presedintele PNL Neamt, deputatul Mugur Cozmanciuc Presedintele PNL Neamt, deputatul Mugur Cozmanciuc, a afirmat, dupa ce Guvernul Orban a trecut de votul de investire, ca acesta va demara constructia Autostrazii Unirii si a spitalului regional de la Iasi. „Guvernul PNL, care va fi condus…

- O familie cu un bebeluș de 10 luni a ramas impotmolita cu masina in Muntii Semenic. Jandarmii au incercat sa scoata mașina din noroi, dar in cele din urma au lasat-o acolo și au condus oamenii acasa, scrie Mediafax.Potrivit Jandarmeriei Caraș-Severin, o familie formata din 3 adulți și un bebeluș…

- ACTIUNE A POLITISTILOR VRANCENI PENTRU PROTEJAREA FONDULUI SILVIC In urma activitatilor desfasurate de politistii vranceni au fost constatate 13 infractiuni, au fost aplicate 45 de sanctiuni, in cuantum de 24.000 de lei si au fost confiscați 62,76 mc material lemnos, in valoare de peste 11.300…