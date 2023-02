Fabrica Mars Wrigley din orasul Elizabethtown a fost amendata cu 14.500 de dolari de catre Administratia pentru Securitate si Sanatate in Munca. Muncitorii au cazut intr-un rezervor de dozare – un rezervor folosit pentru a amesteca ingredientele – pentru ciocolata Dove, un brand vandut in SUA. In alte tari, Dove este vanduta sub denumirea Galaxy. Incidentul a avut loc in iunie 2022. Muncitorii erau colaboratori, care nu lucrau cu norma intreaga pentru fabrica. A fost nevoie sa se faca o gaura in partea de jos a rezervorului partial plin pentru a-i scoate afara. Pentru aceasta, peste 20 de salvatori…