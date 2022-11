Stiri pe aceeasi tema

- La Biblioteca Naționala a fost deschisa expoziția de documente cu genericul ”Memoria in tradiția scrisa a secolului XVIII-XIX”, informeaza moldpres.md. Sfirșitul secolului al XVIII-lea inceputul secolului al XIX-lea este caracterizat printr-o tendința deosebita pentru literatura de memorii. In aceasta…

- Vineri, 28 octombrie 2022, a fost pronunțata decizia in procesul deschis de Asociația Mihai Viteazul Oradea impotriva Primariei Oradea care a dat jos abuziv statuia lui Mihai Viteazul din centrul orașului. Tribunalul Bihor respinge solicitarea Asociației Mihai Viteazul din Oradea ca fiind nefondata.…

- INELEȚ – La inceputul lunii iulie au fost demarate lucrarile de renovare a scolii de la Inelet. Acum lucrurile stau mult mai bine, datorita implicarii voluntarilor de la Asociatia „Eugeniu de Savoya“! Pentru cativa locuitori ai satului Inelet, viata merge mai departe, simplu si modest, asa cum au invatat…

- Cinci statuete „Regele Mihai I” din bronz, lucrate cu migala pana in cele mai mici detalii de sculptorul Bogdan Ioan, au fost realizate pentru Asociația pentru Patrimoniu Regal Peleș. Acestea vor fi oferite susținatorilor proiectelor din anul 2022 ale Asociației. Fii la curent cu cele mai…

- Asociatia ROR din Iasi, in parteneriat cu Inspectoratul de Politie Judetean si Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, desfasoara Campania “Impact Stop Bullying”. Aceasta vizeaza constientizarea, in randul elevilor, a fenomenului de bullying si ce pot face acestia pentru a preveni acest fenomen. Invitate…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a fost prezent la evenimentul dedicat Zilei Internaționale a Persoanelor Varstnice organizat de Asociația CAR Pensionari Suceava. El a transmis mesajul municipalitații și a anunțat ca anul viitor vor fi realuate o serie de proiecte comune intre primarie si asociatia…

- Astazi, 16 septembrie 2022, Primaria Pitești marcheaza Vinerea Verde, fiind partener in cadrul acțiunii „????????????????????????????̆ ????????????-???????? ???????? ????????????????????????????”. Piteștenii vor putea calatori cu mijloacele de transport in comun in schimbul a 5 deșeuri depuse in spațiul…

- Activitatea Asociației „Crescatorilor de Pasari și Animale Mici Luduș 2011" este cunoscuta in orașul Luduș pentru calitatea și utilitatea evenimentelor pe care le organizeaza in fiecare an. Teodor Sebastian Avram, președintele Asociației, a solicitat Primariei orașului Luduș incheierea unui protocol…