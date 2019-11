Dacia lansează noul Logan Stepway: prețurile pornesc de la 10. ...

În toamna anului trecut, Renault a dezvăluit modelul Logan Stepway, o versiune cu look cross a berlinei, ce a fost lansat în Rusia sub sigla producătorului francez. Acum a venit momentul ca Logan Stepway să ajungă pe piața locală sub sigla constructorului de la Mioveni.… [citeste mai departe]