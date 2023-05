Stiri pe aceeasi tema

- Asociația „Vadon” din Sfantu Gheorghe organizeaza marți, 25 aprilie, vernisajul expoziției „Momente mari”, cuprinzand fotografii cu tema naturii. Evenimentul, cuprins in programul Zilelor Sfantu Gheorghe, va avea loc in Parcul „Elisabeta, cu incepere de la ora 17.00, au transmis organizatorii. „Unul…

- Unul dintre cele mai populare programe ale Zilelor Sfantu Gheorghe de-a lungul anilor, Tombola cu premii atrage din nou un mare interes din partea firmelor locale și nu numai. Suntem mandri sa anunțam ca Tombola de la Zilele Sfantu Gheorghe, editia 30, a atras 20 de ofertanti, astfel incat gama de premii…

- „Sarbatoarea oualor roșii”, manifestare ce ajunge in acest an la 28 de ani de tradiție, va fi marcata in a treia zi de Paște, la Intorsura Buzaului. Invitata speciala a acestei ediții este interpreta de muzica populara Sofia Vicoveanca. Inițiat in urma cu 28 de ani in urma, de catre directorul Casei…

- „Saptamana culturala”, organizata in fiecare an in preajma Zilelor Sfantu Gheorghe, va incepe pe 23 aprilie a.c, cu un concert vocal-simfonic sustinut de 170 de artisti, care vor interpreta „Requiemul” de Giuseppe Verdi, au anuntat joi, organizatorii. Directorul interimar al Casei de Cultura „Konya…

- Muzeul Național al Carpaților Rasariteni (MNCR) organizeaza, in aceasta perioada, ateliere de creație, in cadrul programului de educație muzeala „Sarbatoarea primaverii”, pe care il deruleaza aproximativ 15 ani. „MNCR – Muzeul National al Carpatilor Rasariteni organizeaza, incepand cu anul 2008, programul…

- Ediția din acest an a Zilelor Sfantu Gheorghe va fi o ediție nostalgica, avand in vedere ca evenimentul a ajuns la editia cu numarul 30. Conceptul din acest an a fost prezentat vineri, la Isabella Boutique Hotel, de catre primarul Antal Arpad, viceprimarul Vargha Fruzsina și coordonatorul programelor…

- Cinci școli din județ gazduiesc vineri, 17 februarie, faza zonala a concursului județean de matematica, intitulat „MATEX covasnean”, adresat elevilor de clasa a III-a. Zeci de copii sunt așteptați la eveniment. Concursul, aflat la cea de-a patra ediție, este organizat inca din anul 2018, la inițiativa…

- Biblioteca Județeana „Bod Peter” a anunțat lansarea unei noi ediții a concursului de popularizare a cititului, „Aventurile lecturii”. Elevii claselor V-VIII din județ sunt așteptați sa participe. Competiția se desfașoara pe doua categorii: una dedicata elevilor claselor V-VI și categoria elevilor din…