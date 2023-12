Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Pantone Color a dezvaluit, joi, culoarea anului 2024. Alegerea lor, „PANTONE 13-1023 Peach Fuzz”, a starnit interesul și admirația iubitorilor de design din intreaga lume, potrivit informațiilor furnizate de postul public de televiziune din Canada, CBC.ca.

- Meta a inceput sa trimita mesaje utilizatorilor de Facebook și Instagram din Romania, in care le condiționeaza utilizarea rețelelor sociale de plata unui abonament lunar sau de acordul explicit pentru vizionarea de reclame.„Pentru a folosi in continuare Facebook, trebuie sa alegi o opțiune. Legislația…

- Alegerea ferestrelor pentru locuința personala este o decizie majora. Culoarea pereților o poți schimba, la fel piesele de mobilier sau alte detalii de design, dar nu poți sa schimbi la fel de ușor niște geamuri termopan sau tamplaria lor. Daca te intrebi ce sa alegi, tamplarie din PVC (policlorura…

- Legenda spune ca momentul in care iți pui o dorința poate influența daca aceasta se va implini sau nu. Cand sufli in lumanarile de pe tort, se pune o dorința, cand ghicești pe care obraz ți-a picat geana se pune o dorința și tot așa. Totuși, nu trebuie uitate dorințele din noaptea de Anul Nou, despre…

- Doi voluntari straini din Spania si Canada au fost ucisi in estul Ucrainei, in urma unui bombardament care a lovit masina in care se afla o echipa de patru persoane care lucra cu un ONG ucrainean, relateaza Reuters si Associated Press, conform news.ro.Cei patru voluntari de la ONG-ul Road to Relief,…