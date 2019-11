Stiri pe aceeasi tema

- Migrantii, in marea lor majoritate afgani, nu au avut de suferit, a declarat un responsabil al politiei, adaugand ca sistemul de refrigerare din camion nu fusese oprit. Politia a oprit camionul pe o autostrada in apropierea orasului Xanthi, in nordul Greciei, pentru un control de rutina. Soferul…

- O femeie din SUA a gasit o suma mare de bani intr-o haina care fusese donata pentru un magazin second-hand, relateaza pulzo.com. Jennifer Kimes a descoperit 7.000 de dolari intr-o haina aflata la vanzare...

- O perla de 8.000 de ani, prezentata ca fiind cea mai veche din lume, va fi expusa pentru prima data in public incepand din 30 octombrie la Muzeul Luvru din Abu Dhabi, au anuntat duminica reprezentantii Departamentului pentru Cultura si Turism din Emiratele Arabe Unite, potrivit Agerpres. Perla are mai…

- O serie de sapaturi arheologice efectuate de un cercetator de la Muzeul Graniceresc Nasaudean in zona Fantanele, comuna Matei, din județul Bistrița-Nasaud, au scos la iveala dovezi extrem de valoroase „pentru cunoașterea istoriei geologice a acestui spațiu”, potrivit unui anunț publicat pe pagina de…

- Un barbat de 31 de ani a aflat, cu stupoare, ca este pe moarte și ca trebuie operat de urgența, pentru a fi salvat, la un simplu control de rutina la medicul sau de familie. Joshua Gardiner, care sufera de o...

- Știind ca se apropie nunta, o tanara a decis sa iasa din tipare și iși faca apariția la eveniment intr-o rochie cu adevarat speciala. Femeia și-a comandat ținuta pe un magazin online, dar a trait un adevarat șoc atunci cand a vazut ce a primit!

- Un craniu de australopitec vechi de 3,8 milioane de ani, descoperit in Etiopia, ar putea schimba complet viziunea specialistilor asupra evolutiei omului, potrivit unui studiu publicat in revista Nature si citat de Huffington Post. Un craniu de australopitec vechi de 3,8 milioane de ani,…

- In 2017, arheologii au descoperit intr-un cartier din Zurich mormantul unei femei celtice care a fost inhumata in trunchiul sculptat al unui copac. Acum, istoricii au venit cu detalii despre aceasta descoperire.