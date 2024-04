Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Emmanuel Macron a declarat luni, 25 martie, ca barbații inarmați care au ucis 137 de persoane in sala de concerte Crocus City Hall, din apropiere de Moscova, faceau parte dintr-o grupare islamista care se afla in spatele unor tentative dejucate de a ataca Franța in ultimele luni, informeaza…

- Franța a decis sa impiedice importul de fructe și legume proaspete tratate cu insecticidul tiacloprid, interzis in UE, a anunțat vineri Ministerul Agriculturii, indeplinind astfel o promisiune facuta fermierilor furioși, potrivit AFP.

- Primarul Sectorului 4, Daniel Baluța, anunța ca a depus cererea de finanțare in valoare de 2,5 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile: „Atenție, se inchid ușile. Aducem metroul de la Gara de Nord la Gara Progresul”. „Atenție, se inchid ușile! Aducem metroul de la Gara de Nord la Gara Progresul.…

- Nu exista nicio alternativa la parteneriatul dintre Europa, NATO și Statele Unite pentru a face fața riscurilor de securitate tot mai mari, a declarat luni, 12 februarie, premierul polonez Donald Tusk, in condițiile in care cresc temerile privind o dezangajare a Washingtonului fața de politica sa de…

- Primarul Capitalei a fost intrebat, joi, intr-o conferinta de presa, ce parere are despre afirmația ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, care a declarat ca este dispus sa cedeze metroul Primariei Capitalei, cu tot cu buget. “Sintagma asta, cu tot cu buget, e ceva foarte recent. Am mai avut…

- Aflat sub presiunea protestelor agricultorilor, care au amenintat ca incepind de luni vor „asedia” Parisul, guvernul presedintelui francez, Emmanuel Macron, a acuzat duminica ceea ce a numit practicile de „concurenta neloiala” ale unor parteneri din UE, precum Spania sau Italia. Premierul Gabriel Attal…

- La Cluj Arena urmeaza sa fie instalate 10 stații de reincarcare, fiind create 20 de puncte de reincarcare pentru mașini electrice și un numar de 20 de locuri de parcare, anunța Consiliul Județean Cluj. Valoarea totala a proiectului este de 2.564.831 lei, cu TVA inclus.Consiliul Județean Cluj și Administrația…

- Departamentul de Stat al SUA: Washingtonul si Parisul indeamna la 'evitarea unei escaladari in Liban si in Iran'Secretarul de stat american, Antony Blinken, si sefa diplomatiei franceze, Catherine Colonna, au discutat miercuri despre masuri menite sa duca la "evitarea unei escaladari in Liban si in…