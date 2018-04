Mai mulți trecatori au fost loviți de o duba in Toronto, anunța poliția canadiana.

Incidentul a avut loc intr-o intersecție aglomerata, cel mult 10 persoane fiind ranite.

Duba a disparut apoi duoa incident, relateaza CBC.

Breaking: Police say at least 8 pedestrians have been hit by a van in the heart of Toronto, Canada. The driver has fled the scene. Subways in the area have shut down. pic.twitter.com/vT6QbJdnN7

— PM Breaking News (@) 23 aprilie 2018