O dronă kamikaze a distrus un turn de observare din Rusia Kraken, unitatea speciala a Serviciului de informații al Ministerului Apararii din Ucraina, a anunțat ca a distrus turnul autonom de observare Grenadier din regiunea rusa Briansk, folosind o drona kamikaze, transmite publicația ucraineana Pravda . „Folosind o drona kamikaze, forțele de informații ale unitații speciale Kraken au distrus turnul autonom de observare Grenadier din regiunea Briansk”, potrivit unei postari pe Telegram, insoțita de o inregistrare video a operațiunii. Unitatea nu a precizat cand s-a intamplat acest lucru. ???? «KRAKEN» за допомогою дрона-камікадзе знищив автономну вежу… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

