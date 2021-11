O dronă încărcată cu explozibil, lansată asupra locuinței prim-ministrului irakian O drona incarcata cu explozibil a vizat duminica dimineața reședința prim-ministrului irakian Mustafa al-Kadhimi, din Bagdad. Armata irakiana spune ca a fost vorba despre o tentativa de asasinat. Kadhimi a scapat nevatamat și este in siguranța, potrivit Reuters. Atacul asupra locuinței premierului a avut loc dupa protestele din capitala irakiana fața rezultatul alegerilor generale de […] Articolul O drona incarcata cu explozibil, lansata asupra locuinței prim-ministrului irakian a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

