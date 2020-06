Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a aprobat prelungirea mandatelor alesilor locali pana pe 1 noiembrie 2020, urmand ca tot parlamentarii sa stabileasca data alegerilor, pentru toamna.Legea a fost aprobata de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, dupa ce Curtea Constitutionala a decis la inceputul lunii…

- ,,Mișcare spectaculoasa in Parlament” Deputatul ALDE Varujan Vosganian a anunțat miercuri in plenul Camerei Deputaților afilierea deputaților ALDE la grupul parlamentar al PSD. Aceștia vor activa ca deputați ALDE, parte a grupului PSD din Camera Deputaților. Afilirea la grupul parlamentar PSD nu presupune…

- Deputatul PSD Florin Iordache, care conduce sedinta de plen a Camerei Deputatilor in locul lui Marcel Ciolacu, i-a atras atentia Olgutei Vasilescu sa incheie discursul sustinut la tribuna. Vizibil nemultumita, Lia Olguta Vasilescu si-a taxat imediat colegul de partid.

- O motiune simpla împotriva ministrului Educatiei, Monica Anisie, a fost depusa de deputații PSD și de cei din partidul condus de Victor Ponta. Motiunea este intitulata "Pas cu pas am ajuns în colaps educational - PNL a creat România NeEducata"."Anunt ca deputatii…

- Principalele declaratii ale premierului Ludovic Orban Probabil antevorbitorul (Victor Ponta) nu a trait in Romania. In ceea ce priveste restrictiile in domeniul economic, au fost determinate de riscul la adresa sanatatii si vietii oamenilor. Au fost restrictii limitate. Cea mai mare parte a firmelor…

- In luna decembrie a anului trecut, UDMR -iștii Zsolt-Istvan Biro si Jozsef-Gyorgy Kulcsar-Terza au depus, un proiect legislativ prin care Tinutul Secuiesc devine regiune autonoma cu personalitate juridica. In expunerea de motive care a insoțit proiectul, inițiatorii au aratat ca infiintarea regiunii…

- Deputatul PSD de Suceava Maricela Cobuz a anuntat ca in sedinta online a Camerei Deputaților, de joi, impreuna cu ceilalti parlamentari PSD, a votat adoptarea mai multor proiecte legislative pentru protejarea și sprijinirea economiei din Romania, a populației in general și a medicilor in ...

- Deputatul Eusebiu-Manea Pistru va activa, incepand de joi, in grupul parlamentar al PMP. Anuntul a fost facut in sedinta de plen a Camerei Deputatilor de liderul deputatilor PMP, Marius Pascan, potrivit Agerpres.Eusebiu-Manea Pistru este deputat de Arad si a fost ales pe listele PNL. Din decembrie…