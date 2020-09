Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Arabia Saudita a emis un verdict final in cazul uciderii in 2018 a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, condamnand opt persoane la pedepse intre sapte si 20 de ani de inchisoare, a anuntat luni televiziunea de stat Al Ekhbariya, potrivit Sky News.Arabia Saudita a stabilit sentințele…

- Potrivit DNA, in 2009-2010, judecatoarea Elena Burlan a primit mita 50.000 de euro de la 4 inculpați pe care ii judeca pentru infracțiuni cu violența. Doi dintre presupușii mituitori erau cercetati pentru tentativa de omor calificat, scrie G4media.roCurtea de Apel București a decis, vineri, condamnarea…

- O mama celibatara in varsta de 37 de ani a fost condamnata vineri de tribunalul londonez Old Bailey la inchisoare pe viata pentru planuirea unui atac sinucigas cu bomba contra catedralei Saint Paul din Londra, transmit Reuters, AFP si dpa. Femeia va trebui sa stea cel putin 14 ani in spatele gratiilor.Safiyya…

- Olga Punga, o tanara care a stat 3 ani in detenție, fiind condamnata la 8,5 ani inchisoare cu executare, „din cauza unei calificari greșite a infracțiunii”, a fost eliberata din penitenciar. Asta dupa ce Procurorul General, Alexandr Stoianoglo a inaintat un demers in acest sens catre instanța de judecata,…

- "Avocataldquo; a primit sa execute pedeapsa rezultanta de 11 luni inchisoare cu amanarea aplicarii pedepseiTrimisa in judecata prin rechizitoriul nr. 8744 P 2017 al Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, o femeie, in varsta de 57 de ani, din Constanta, a fost condamnata la sase luni de inchisoare,…

- Turcia a anuntat miercuri desfasurarea de forte speciale in nordul Irakului, in cadrul unei operatiuni terestre impotriva rebelilor din Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), sprijinita de aviatia si artileria sa, informeaza AFP, conform agerpres.ro. "Operatiunea 'Claw-Tiger' ('Gheare de tigru')…

