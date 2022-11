O delegație din Iran va sosi la Viena pentru discuții cu AIEA privind programul nuclear „Vom trimite o delegație din Iran la Viena in urmatoarele zile pentru a initia discutii cu Agentia Internationala pentru Energie Atomica-AIEA si speram sa rezolvam problemele ramase pe baza a ceea ce am convenit in ultimele zile”, a declarat marti Hossein Amirabdollahian, ministrul iranian de Externe, citat de agentia Reuters, potrivit epicnews.ro . Hossein Amirabdollahian a declarat ca va discuta cu Josep Borrell Fontelles, Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate, despre relansarea Acordului nuclear semnat in 2015 cu marile puteri, dar din care… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

