- Șeful statului a facut declarații in marja reuniunii Consiliului European de vara, care are loc la Bruxelles, joi și vineri. El a spus ca Romania face parte dintr-o inițiativa comuna a 9 state, privind necesitatea raspunsului Uniunii Europene la dezastre.

- Eurodeputatul social-democrat, Victor Negrescu, a inregistrat, astazi, la Parlamentul European petiția inițiata de Partidul Social Democrat și PES activists Romania pentru sprijinirea satelor romanești și a fermierilor romani. "Satele romanești și comunitațile din mediul rural merita mai mult sprijin…

- Eugen Tomac, dupa declaratia presedintelui CJUE privind intrarea Romaniei in Schengen: Imi da si mai multa sperantaEuroparlamentarul Eugen Tomac, presedintele Partidului Miscarea Populara, a salutat declaratia presedintelui Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), Koen Lenaerts, care sustine…

- Romania și Bulgaria trebuie sa intre cat mai curand in spațiul Schengen, a precizat președintele Curții de Justiție a Uniunii Europene, Koen Lenaerts. Declarațiile au fost facute, astazi, in cadrul ceremoniei desfașurate la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza ” din Iași in care profesorul Koen Lenaerts…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis astazi ca anularea unui zbor din cauza decesului subit al unui membru al echipajului nu scutește o companie aeriana de obligația de a plati despagubiri pasagerilor daca se inregistreaza intarzieri, potrivit Reuters. Hotararea instanței europene a…

- Femeile din afara Uniunii Europene care risca sa devin victime ale crimelor de "onoare", mariajelor fortate sau violentei domestice in tarile lor de origine pot primi statutul de refugiat, relateaza joi Reuters, citand un avocat general al Curtii de Justitie a UE (CJUE).Potrivit lui Richard de la…

- Curtea de Conturi a Romaniei acuza ANAF, in raportul pe anul 2021, facut public recent, ca tergiverseaza recuperarea datoriei de 1,3 miliarde de lei pe care frații Micula o au catre statul roman, arata Bihoreanul.Potrivit sursei citate, inspectorii Curții de Conturi subliniaza, de asemenea,…