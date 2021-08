Stiri pe aceeasi tema

- Unul din cei mai bogați romani ai momentului se numește Daniel Dines. Dines este CEO unei companii cotate la bursa din New York in aprilie pentru 36 miliarde de dolari. Povestea din spatele succesului antreprenorului roman este una de luat ca exemplu. Daniel Dines este cotat la 36 miliarde de dolari…

- Institutia a anuntat ca a cerut Didi sa faca schimbarile necesare pentru a respecta regulile chineze privind protectia datelor, la patru zile dupa ce Didi a fost listata la bursa din New York, prin intermediul unei oferte publice initiale prin care a atras 4,4 miliarde de dolari. Autoritatea nu a precizat…

- Acțiunile gigantului social media au crescut luni cu mai bine de 4%, dupa ce grupul a caștigat un proces antitrust, scrie Reuters.Un judecator american a stopat luni un proces prin care autoritațile americane incercau sa dezmembreze Facebook și sa forțeze grupul sa vanda Instagram și WhatsApp.Dupa decizie…

- O suma record de aproape 350 de miliarde de dolari a fost stransa cu prilejul ofertelor publice initiale demarate in primele sase luni ale acestui an, arata datele colectate de Bloomberg, depasind precedentul record de 282 miliarde de dolari inregistrat in a doua jumatate a anului trecut, ceea ce…

- Ford Motor a anuntat joi ca o imbunatatire a afacerii sale auto va ajuta compania sa raporteze castiguri operationale ajustate peste propriile sale estimari, in trimestrul doi din 2021, transmit DPA si Reuters, informeaza AGERPRES . De asemenea, castigurile ajustate inainte de taxe si dobanzi vor fi…

- Marca scrie ca gestul atacantului portughez de a muta doua sticle de Coca-Cola din fata sa, inaintea meciului Ungaria - Portugalia de la Euro-2020, a produs pierderi de patru miliarde de dolari companiei americane de bauturi racoritoare, informeaza gazzetta.it, citat de news.ro La conferinta…

- Gigantul american din domeniul tehnologiei Amazon intentioneaza sa investeasca 2,5 miliarde de euro (3,04 miliarde de dolari) in noi centre de date in regiunea Aragon din nordul Spaniei, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Centrele vor fi deschise la mijlocul anului viitor, a anuntat cel mai retailer…

- Asta ar insemna cheltuirea a circa 1,18 miliarde de dolari in fiecare zi, de vineri pana luni, cu o marja de variatie de 1 milion de dolari, a spus Patrick De Haan, director pentru analiza in domeniul benzinei la GasBuddy. GasBuddy mai anticipeaza ca pretul mediu al benzinei va fi de 2,98 de dolari…