Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a oprit temporar funcționarea pieței volante amplasate pe platoul Academiei Militare din Capitala, in urma unor aspecte sesizate de consumatori, in mediul online, se arata intr-un comunicat a instituției. Controlul a avut loc in data de 2 octombrie și a fost efectuat de echipe de control ale Comisariatului pentru Protecția Consumatorilor Municipiul București (CPCMB), care au aplicat amenzi contravenționale in valoare de 35. 000 lei. Acțiunea inspectorilor ANPC a vizat atat piața volanta amplasata pe platoul Academiei Militare din Capitala, administrata…