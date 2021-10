O criptomonedă românească va putea fi achiziţionată direct cu cardul bancar Criptomoneda romaneasca LANC va putea fi achizitionata direct cu cardul bancar, din peste 180 de tari, in urma parteneriatului dintre Lanceria si exchange-ul local CryptoCoin.PRO, informeaza Agerpres. LANCERIA, proiectul de tehnologie romanesc dedicat ecosistemului de freelancing, anunta ca tokenul LANC poate fi achizitionat direct cu cardul de credit si prin transfer bancar, in Romania si alte peste 180 de tari, in baza parteneriatului cu platforma licentiata de exchange CryptoCoin.PRO. Platforma CryptoCoin.PRO este complet licentiata pentru operatiuni cu criptomonede in conformitate cu legislatia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Criptomoneda romaneasca LANC va putea fi achizitionata direct cu cardul bancar, din peste 180 de tari, in urma parteneriatului dintre Lanceria si exchange-ul local CryptoCoin.PRO LANCERIA, proiectul de tehnologie romanesc dedicat ecosistemului de freelancing, anunta ca tokenul LANC, criptomoneda…

- Criptomoneda romaneasca se cumpara cu cardul de credit si prin transfer bancar, in Romania și in alte 180 de țari. „Tokenul LANC, criptomoneda nativa a platformelor LANCERIA, poate fi achizitionat acum direct cu cardul de credit si prin transfer bancar, in Romania si alte peste 180 de tari”, anunța…

- Festivalul Untold, programat sa aiba loc in Romania luna viitoare, a colaborat cu rețeaua Elrond pentru a permite participanților la concert sa iși plateasca biletele in criptomoneda. Untold a spus ca biletele pentru festivalul sau din 2021 ar putea fi achiziționate folosind Elrond eGold (EGLD).…

- Judetul Bihor si municipiul Oradea vor avea o companie aeriana proprie, care va opera atat in tara, cat si pe rute europene, a anunțat președintele Consiliului Judetean Bihor, Ilie Bolojan. Va fi singura companie de acest fel din Romania. „Consideram ca putem opera in conditii de rentabilitate, la preturi…

- Sibiu, 15.07.2021 – Platforma de facturare online SmartBill si Visa sustin digitalizarea IMM-urilor din Romania prin acceptarea platilor cu cardul direct pe factura. Utilizatorii SmartBill vor beneficia de optiunea „Adaugati butonul de plata" care permite clientilor sa faca platile direct pe factura…

- - IMM-urile care emit facturi pot încasa banii de la clienții lor cu cardul, direct de pe factura, prin simpla apasare a unui buton de plata pe documentul digital - Acceptarea plaților cu cardul ajuta la gestionarea eficienta a cash-flowului și la creșterea ratei de încasare a…

- Lumea noastra este virusata, am remarcat cu toții de la declanșarea Pandemiei. Și mass-media este virusata cu SARS-COV-2, pentru ca toate subiectele sunt atinse de COVID-19. Și subiectul nostru despre corupție este virusat pentru ca este tratat in aceeași cheie a unei boli contagioase și letale a societații…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, ca de anul viitor se va implementa in Romania sistemul TAO, aplicat in ultimii ani in Ungaria, conform caruia un procent mare din taxele platite de firme va merge direct la sport, arata Agerpres. "Sunt…