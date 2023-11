O corcitură ciudată a apărut în Carpați! Lupii și câinii maidanezi au început să se împerecheze Un hibrid intre lupi și cainii maidanezi a fost descoperit in premiera in Carpați, in timpul unui studiu de monitorizare genetica. In Carpații Meridionali, intr-o zona pilot de 1.400 km², sunt 47 de lupi și un hibrid intre lup și caine, imparțiți in șase haite, arata datele studiului de monitorizare genetica realizat de echipa Fundației Conservation Carpathia, in perioada 2018–2020, potrivit unui comunicat al organizației. Studiul arata pentru prima data in Romania prezența hibridizarii dintre lupi și caini, un pericol care poate duce la declinul speciei, observat deja in alte țari ale Europei.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de monitorizare a faunei din cadrul Fundației ”Conservation Carpathia” a finalizat studiul de monitorizare genetica la specia lup, probele genetice analizate dezvaluind prezența a șase haite intr-o zona de circa 1.400 kmp din munții Fagaraș, Piatra Craiului, Iezer-Papușa și Leaota. Sunt…

- In Carpații Meridionali, intr-o zona pilot de 1400 km patrați, au fost identificați 47 de lupi și un hibrid intre lup și caine, imparțiți in șase haite, arata datele Studiului de monitorizare genetica realizat de echipa Fundației Conservation Carpathia, in perioada 2018- 2020 și dat publicitații astazi.…

- In Carpații Meridionali, intr-o zona pilot de 1.400 km², sunt 47 de lupi și un hibrid intre lup și caine, imparțiți in șase haite, arata datele studiului de monitorizare genetica realizat de echipa Fundației Conservation Carpathia in perioada 2018–2020. Studiul arata pentru prima data in Romania prezența…

- Fundația Conservation Carpathia a finalizat studiul de monitorizare genetica la specia lup. In Carpații Meridionali, intr-o zona pilot de 1400 km2, au fost identificați 47 de lupi și un hibrid intre lup și caine, imparțiți in șase haite, arata datele Studiului de monitorizare genetica realizat de echipa…

- Situat la 104 kilometri de Pitești, intr-o zona superba, pe cursul superior al raului Dambovița, intre munții Piatra Craiului și Iezer-Papușa (județul Argeș), Pecineagu este unul dintre cele mai mari baraje de anrocamente (ingramadiri de bolovani, piatra, beton) din Europa și de pe glob

- Recunoastere pentru Miscarea Olimpica din Romania la reuniunea de la Ljubljana (Slovenia), unde presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR), Mihai Covaliu, a fost ales coordonator al Grupului Informal din sudul si sud-estul Europei. Prezent la dezbateri alaturi de secretarul general al…

- Slovenia si Romania au avut cel mai semnificativ avans din UE al lucrarilor de constructiiLucrarile de constructii au urcat in iulie cu 1% in zona euro si cu 0,9% in Uniunea Europeana, comparativ cu perioada similara din 2022, in timp ce Slovenia si Romania sunt statele membre cu cea mai importanta…

- Nationala de baschet feminin U20 a Romaniei s-a clasat, duminica, pe locul 5, la Campionatul European Divizia B, competitie gazduita in premiera de Craiova. Pentru trofeu vor lupta, tot duminica, echipele Germania si Slovenia. In ultimul meci din competitie, Romania a dispus, in meciul pentru locurile…