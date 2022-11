Stiri pe aceeasi tema

- Consiliera USR Aida Szilagyi din Timișoara a construit ilegal un bloc intr-o zona de case. Verdictul dat de Curtea de Apel Timișoara este definitiv in procesul deschis de vecinii familiei Szilagyi.

- Curtea de Apel Timișoara a pronunțat sentința definitiva in dosarul de trafic de influența in care a fost trimis in judecata un polițist din Giroc, comuna rezidențiala de la marginea Timișoarei, acuzat ca a promis „rezolvarea” unei sentințe

- Curtea de Apel Timișoara a admis marți, 25 octombrie, contestația impotriva masurii arestului preventiv in cazul asistentului maternal M.M. Nicolaș, din județul Timil, acuzat de DIICOT de trafic de minori in forma continuata. Judecatorii Curții de Apel l-au plasat pe inculpat in arest la domiciliu,…

- Recent, a fost inregistrat apelul sotilor Stefanescu cu privire la sentinta data de prima instanta In septembrie 2022, Tribunalul Constanta a respins cererea formulata de Sorin si Emilia Mirela Stefanescu prin care cereau anularea unei autorizatii de construire emisa de Primaria Constanta pentru Hornbach…

- Viceprimarul Ruben Lațcau a venit cu precizari dupa ce ieri Curtea de Apel Timisoara a respins recursul CLT referitor la un aliniat anulat din regulamentul TimPark. Acesta a subliniat ca abonamentele emise raman valabile in urma acestei decizii. Avocatul Cristian Clipa atacase in instanța HCL-ul prin…

- Municipalitatea a anunțat ca astazi, Curtea de Apel Timișoara a admis recursul declarat de Primaria Municipiului Timișoara impotriva deciziei de suspendare a organigramei in vigoare și a decis trimiterea spre rejudecare a acestei cauze la Tribunalul Timiș. Conform comunicatului primariei, prin aceasta…

- Decizie definitiva a Curții de Apel Timișoara. Aceasta a admis, marți, recursul declarat de Primaria Timișoara impotriva deciziei de suspendare a organigramei in vigoare și a decis trimiterea spre rejudecare a acestei cauze la Tribunalul Timiș.

- Primaria Timisara anunțat ca la Curtea de Apel Timișoara a fost admis, marți, recursul declarat de institutie impotriva deciziei de suspendare a organigramei in vigoare și a decis trimiterea spre rejudecare a acestei cauze la Tribunalul Timiș. Potrivit celor din primarie, din acest moment, organigrama…