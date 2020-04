Stiri pe aceeasi tema

- Noul coronavirus continua sa faca ravagii in Statele Unite, care au inregistrat aproape 2.000 de morti - cel mai grav bilant zilnic in lume de la inceputul pandemiei ce a pornit din orasul chinez Wuhan, unde viata isi reintra usor in drepturi, relateaza AFP:Odata cu aceasta crestere-record,…

- Noul coronavirus a ucis un numar record de 884 de persoane in Statele Unite in ultimele 24 de ore, potrivit bilantului prezentat miercuri seara de Universitatea Johns Hopkins, noteaza AFP. Aceasta crestere rapida ridica la 4.475 de decese bilantul total in intreaga tara de la declansarea pandemiei.…

- "Imediat dupa acest interviu o sa vorbesc la telefon cu un domn pe nume Vladimir Putin. Acesta va fi urmatorul meu apel", a spus Donald Trump, la Fox News. Presedintele american a continuat sa promoveze puterea militara a SUA și a spus ca ține liniile de comunicare deschise intre el, Vladimir Putin…

- Darinka Montico, un fotograf și artist vizual de excepție, a pornit o campanie sub semnul #Asculta. Tanara atenționeaza asupra tuturor efectelor nocive pe care omenirea le-a adus plenetei, haosului creat de miliardele de oameni care sufoca zilnic pamantul, poluarea, sau dezastrele naturale. "Opriți-va.…

- Deși sunt studii care susțin contrariul, o noua cercetare confirma faptul ca noul coronavirus nu are mutații semnificative, iar relativa stabilitate a virusului inseamna ca acesta nu va deveni mai mult sau mai puțin periculos pe masura ce se raspandește. Peter Thielen, un expert in genetica…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a indemnat pe oameni sa nu mai cumpere in disperare alimente si alte provizii pe fondul crizei coronavirusului, relateaza DPA preluat de agerpres.Vezi și: Șeful spitalului central din Wuhan rupe tacerea: 'Mi s-a cerut sa nu spun nimanui, nici macar…

- Noul director al serviciului național de informații naționale din Statele Unite, Richard Grenell, recent numit in funcție de președintele Donald Trump, ar fi acordat consultanța pentru oligarhul Vlad Plahotniuc, care a fugit intre timp din Republica Moldova și are interdicție de intrare in Statele Unite,…

- O americanca care a fost evacuata din orașul Wuhan, epicentrul epidemiei de coronavirus din China, s-a filmat tot drumul de intoarcere, din China, pana in SUA. Tot timpul a fost insoțita de fiica sa in varsta de opt ani. Priscilla Dickey și-a filmat toata aventura, din orașul chinez Wuhan pana acasa,…