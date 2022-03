Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de o cincime din cele 44 de milioane de persoane care traiau in Ucraina inainte ca Rusia sa invadeze tara, luna trecuta, au fost mutate in interiorul tarii sau au fugit in alte tari, potrivit estimarilor Organizatiei Natiunilor Unite. Milioane de oameni din Ucraina se confrunta zilnic cu o…

- Mai mult de o cincime din cele 44 de milioane de persoane care traiau in Ucraina inainte ca Rusia sa invadeze tara, luna trecuta, au fost mutate in interiorul tarii sau au fugit in alte tari, potrivit estimarilor Organizatiei Natiunilor Unite. Milioane de oameni din Ucraina se confrunta zilnic cu o…

- „1,5 milioane de refugiați disperați. 50 de vize britanice. E incredibil”. Boris Johnson da dovada de o „ipocrizie intolerabila”, noteaza cotidianul The Guardian. Mai precis, THe Guardian noteaza ca „Johnson da dovada de o „ipocrizie intolerabila jucandu-l pe Churchill prin capitalele Europei, insultandu-l…

- Shell și-a aparat decizia de a achiziționa țiței rusesc, in ciuda invaziei și bombardarii Ucrainei, relateaza BBC. Gigantul petrolier a afirmat intr-o declarație ca decizia de a cumpara combustibilul la un preț redus a fost „dificila”. Compania a confirmat ca a cumparat vineri o incarcatura de țiței…

- Oficiali americani cu rang inalt au mers, sambata, in Venezuela pentru a se intalni cu guvernul lui Nicolas Maduro, Washingtonul incercand sa izoleze Rusia dupa invazia din Ucraina, informeaza Le Figaro, citand The New York Times. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cristian Tudor Popescu a vorbit marți seara, la Digi24, despre razboiul declanșat de Rusia in Ucraina. Gazetarul spune ca „Ucraina e Romania!”. „Ucraina și Romania inseamna Europa. Rusia, in momentul de fața a declarat razboi Europei. A declarat razboi NATO, a declarat razboi Statelor Unite, a declarat…

- The Financial Times, remarca faptul ca „aproape toate țarile mari din Europa de Vest sunt in cursul unor tranziții politice destabilizatoare”, ceea ce-i „ușureaza manevrele lui Putin in Est”. Premierul britanic abia se mai menține la putere, președintele Franței mai are doar trei luni pana la alegeri,…

- Secretarul american de stat, Antony Blinken, s-a aflat marți in Ucraina, iar miercuri, el a sosit in Germania, la Berlin, unde a discutat cu aliații europeni probleme legate nu doar de situația acestei țari, ci și de securitatea continentului european. Cotidianul britanic The Guardian subliniaza ca,…